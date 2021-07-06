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В Турции сообщили, что «Зенит» предложил 11 миллионов евро за защитника «Галататасарая»

15:33
Маркао. Фото Instagram
Маркао. Фото Instagram
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«Зенит» претендует на защитника «Галатасарая» Маркао, утверждает Fotomac.

Российский клуб уже предложил за 25-летнего бразильца 11 миллионов евро. Агент игрока попросил турецкий клуб отпустить его клиента, однако тот отклонил этот запрос.

«Галатасарай» отказался продавать футболиста «Роме» за 13 миллионов «Роме» в прошлом году и считает, что клуб из Санкт-Петербурга должен улучшить свое предложение.

При этом агент бразильца также параллельно ведет переговоры со стамбульским клубом, чтобы выбить для своего клиента более высокую зарплату, если трансфер не состоится.

В прошедшем сезоне Маркао провел 42 матча, в которых забил 1 гол и еще раз ассистировал партнерам по команде. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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