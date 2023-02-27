Ранджелович — о самом быстром игроке РПЛ: «В голове этот парень из «Локомотива»

Сербский вингер «Урала» Лазар Ранджелович рассказал, кто из российских футболистов его впечатлил в плане скорости и умений.

«В первой части сезона? У меня в голове этот парень из «Локомотива», бразилец [Педро Габриэл]. Еще по скиллам понравился его одноклубник Миранчук. У «Урала» тоже полно классных игроков с опытом — вроде Газинского, Шатова, Подберезкина, Эрика [Бикфалви]», — приводит Sport24 слова Ранджеловича.

Полузащитник «Локомотива» Педро Габриэл в январе 2023 года перешел в бразильский «Сан-Паулу» на правах аренды. В текущем сезоне он провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.