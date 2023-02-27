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Сегодня, 11:50

Защитник Юрий Журавлев рассказал, как «Уфа» не отпустила его в «Зенит»

Алина Савинова
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Защитник «Торпедо» Юрий Журавлев рассказал, что мог уйти в аренду в петербургский «Зенит».

«Мне агент говорил, что, после того как я перешел в «Уфу» и сыграл там шесть игр, «Зенит» хотел взять меня в аренду. Шамиль Камилович Газизов не отпустил, потому что я там не играл бы. Я тогда только перешел из ФНЛ, провел шесть матчей и был «сырым» для «Зенита».

Может быть, это не упущенный шанс. Может, все еще впереди. Мне же не 40 лет, я не завершаю карьеру. О том варианте в тот момент я не знал. Что сейчас о нем жалеть?» — приводит «РБ Спорт» слова Журавлева.

Защитник выступал за «Уфу» с июля 2021-го по июль 2022 года. На данный момент он является игроком «Торпедо», в составе которого провел 6 матчей в чемпионате России в текущем сезоне.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/futbolist-zhuravlev-rasskazal-kak-ufa-ne-otpustila-ego-v-zenit/
ФК Зенит
ФК Торпедо (Москва)
ФК Уфа
Юрий Журавлев
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Олег Дмитриев

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Факел

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Торпедо М

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