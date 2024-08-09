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Радимов: «Мне бы хотелось, чтобы «Динамо» отобрало очки у «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча команд в 4-м туре РПЛ.

«Вроде бы встречаются лидеры, которые не потеряли пока очков. Но если «Зенит» действительно производит впечатление просто монстра, но «Динамо» и в кубковом матче со «Спартаком», и в играх чемпионата давало создавать моменты у своих ворот. И если некоторые команды их не реализуют, то «Зенит», конечно же, такого не простит. Поэтому я, разумеется, вижу «Зенит» фаворитом этой встречи. Хотелось бы мне, чтобы «Динамо» отобрало у петербуржцев очки? На самом деле — да! Даже с учетом того, что я зенитовский. Но мне бы действительно хотелось, чтобы «Динамо» в этом матче навязало борьбу и отобрало очки. Хотя у меня есть такое предположение, что этот сезон «Зенит» может пройти вообще без поражений», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

«Зенит» и московское «Динамо» сыграют в субботу, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
8
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
9
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
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