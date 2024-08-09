Мостовой не видит фаворита в матче «Краснодар» — ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мыслями в преддверии матча 4-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.

«Я по-прежнему считаю, что у «Краснодара» хорошая команда, поэтому завтра жду от них яркой игры. Плюс они играют дома, они будут играть в атаку. Но шансы равны, фаворита в этой игре нет. Думаю, будет ничья. В матче на Кубок мне «Краснодар» понравился, но там не было основы ЦСКА. Завтра же все будет иначе, составы другие», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В субботу, 10 августа, «Краснодар» на своем стадионе примет ЦСКА. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

После 3-х туров чемпионата России армейцы набрали 7 очков и занимают третье место в турнирной таблице, «быки» с 3 очками располагаются на 12-й позиции.