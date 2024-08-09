«Краснодар» и ЦСКА встретятся в матче 4-го тура чемпионата России в субботу, 10 августа. Игра пройдет в Краснодаре на «Краснодлар Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Матч «Краснодар» — ЦСКА будет транслировать «Матч ТВ». Прямой эфир начнется за пять минут до старта игры. Трансляция также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

«Краснодар» набрал три очка в трех турах после старта чемпионата России, сыграв все матчи вничью. «Быки» сыграли с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0).

У ЦСКА — семь очков на старте сезона РПЛ. Москвичи сыграли вничью с «Ростовом» (0:0), а затем победили «Пари НН» (3:0) и «Оренбург» (5:1).