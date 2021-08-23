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Прядкин рассказал о целях для РПЛ до конца своего срока на посту президента

11:46
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Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, какие цели ставит перед собой и лигой до конца текущего срока.

«Если вы про срок моего президентства, то целей много. Это касается и плановой работы, которая никогда не заканчивается, — совершенствования продукта лиги и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения организации соревнований. Это и экономический блок: максимизация доходов от реализации медиаправ и коммерческих прав в новом цикле. Также есть управленческие вопросы, например переход лиги на новую модель финансового планирования.

Сегодня спортивная лига должна быть чем-то большим, чем просто организатором соревнования, поэтому наши усилия будем направлять на создание зрелищного, интересного и конкурентоспособного продукта», — цитирует Прядкина ТАСС.

Функционер является президентом РПЛ с 2007 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/12194101

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Виктория Кравченко все материалы автора

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