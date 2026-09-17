Семак: «Рад, что победили, рад, что три забили»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Балтикой» (3:2) в матче 9-го тура РПЛ.

«Думаю, для болельщиков интересный матч, поскольку было забито много мячей, что не всегда случается в матчах между «Зенитом» и «Балтикой» — обычно счет 1:0 или минимальное преимущество. Сегодня было много забитых мячей, для болельщиков это хорошо, для нас — не очень. Игра для нас хорошо складывалась, забили и один мяч, и второй, но, к сожалению, пропустили. Игра после 2:1 стала другой в первом тайме.

Второй тайм получился чуть-чуть покачественнее, понадежнее, и атакующие действия неплохие были, но, к сожалению, снова пропустили, и в концовке было много нервов, длинных передач, забросов, стандартов. Рад, что победили, рад, что три забили! Не совсем рад, что два пропустили, но это футбол. Будем готовиться к возобновлению чемпионата. Впереди у нас пауза. Я думаю, это был хороший матч», — приводит официальный сайт клуба слова Соболева.

«Зенит» набрал 18 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Балтика» идет на 8-й строчке — 11 очков.