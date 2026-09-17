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Семак: «Рад, что победили, рад, что три забили»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Балтикой» (3:2) в матче 9-го тура РПЛ.

«Думаю, для болельщиков интересный матч, поскольку было забито много мячей, что не всегда случается в матчах между «Зенитом» и «Балтикой» — обычно счет 1:0 или минимальное преимущество. Сегодня было много забитых мячей, для болельщиков это хорошо, для нас — не очень. Игра для нас хорошо складывалась, забили и один мяч, и второй, но, к сожалению, пропустили. Игра после 2:1 стала другой в первом тайме.

Второй тайм получился чуть-чуть покачественнее, понадежнее, и атакующие действия неплохие были, но, к сожалению, снова пропустили, и в концовке было много нервов, длинных передач, забросов, стандартов. Рад, что победили, рад, что три забили! Не совсем рад, что два пропустили, но это футбол. Будем готовиться к возобновлению чемпионата. Впереди у нас пауза. Я думаю, это был хороший матч», — приводит официальный сайт клуба слова Соболева.

«Зенит» набрал 18 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Балтика» идет на 8-й строчке — 11 очков.

&laquo;Зенит&raquo; победил &laquo;Балтику&raquo; в&nbsp;матче 9-го тура РПЛ.Трагедия Латышонка: «Зенит» победил «Балтику» благодаря ошибкам своего экс-вратаря. Хотя она едва не спаслась

Источник: Официальный сайт ФК
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Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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