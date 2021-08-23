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Прядкин рассказал, с чем связаны неудачные выступления российских клубов в еврокубках

11:26
Сергей Прядкин. Фото «СЭ»
Сергей Прядкин. Фото «СЭ»
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Президент РПЛ Сергей Прядкин в интервью ТАСС ответил на вопрос о том, как можно охарактеризовать последние результаты клубов в еврокубках и продолжающееся падение в таблице коэффициентов УЕФА.

«Очень острый вопрос, требует глубокого погружения. Не бывает так, чтобы причина была в чем-то одном: например, в малом количестве топовых матчей внутри лиги.

Понятно, что первое, что приходит на ум, — это подготовка резерва. Если есть выбор из большого количества качественных игроков, то и лимит не будет нужен, а зарплаты игроков будут регулироваться рынком. Да и проблема с качеством легионеров приобретет другие очертания.

Второе — уровень инвестиций. Было время, российские клубы совершали громкие трансферы и в лиге выступали игроки ведущих сборных, которые действительно делали разницу. Сейчас на фоне экономического кризиса, снижения уровня доходов это делать уже сложно.

Понятно, что в одночасье не появится талантливое поколение или мы неожиданно не станем богаче, поэтому решения нужно искать системные, последовательные, но надо понимать: часть из них дадут эффект только в перспективе», — сказал Прядкин.

Напомним, «Сочи» и «Рубин» вылетели из Лиги конференций, «Спартак» не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов и продолжит выступление в Лиге Европы.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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