РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Пропустили, проиграли, но не сдались». Евсеев — о матче с «Динамо»

21:39
Теги:

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от поражения в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:1).

— Перед матчем было понятно, что придется тяжело, — написал Евсеев в Instagram. — Но мы вышли, чтобы попытаться выиграть.

Пропустили, проиграли, но не сдались. Спасибо ребятам.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир