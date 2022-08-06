Промес о праздновании гола в ворота «Урала»: «Маска вернулась! Хотя, она никуда и не пропадала»

Промес прокомментировал свое празднование гола в матче с «Уралом» в маске

Форвард «Спартака» Квинси Промес прокомментировал свое празднование гола в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

После гола футболист приложил к лицу маску со своими инициалами.

«Эта маска вернулась! Хотя, она никуда и не пропадала», — сказал Промес.

Гол в ворота «Урала» стал для Промеса четвертым в нынешнем сезоне.