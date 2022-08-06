Промес получил желтую карточку за празднование с маской

Форвард «Спартака» Квинси Промес получил желтую карточку во время первого тайма матча 3-го тура РПЛ против «Урала».

Голландец открыл счет в этой встрече и отпраздновал гол в своей традиционной манере: приложив к лицу маску со своими инициалами. За это арбитр показал игроку красно-белых желтую карточку.

Для Промеса это четвертый гол в нынешнем сезоне РПЛ.