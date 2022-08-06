Президент «Урала» — о будущем Шалимова: «В понедельник вы все узнаете»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» был немногословен после завершения матча 4-го тура РПЛ против «Спартака».

— Зачем меня по игре спрашивать? Спрашивайте тренера.

— С чем связываете неудачный старт сезона?

— С чем связывать, подготовка, значит, была не очень хорошая. Вот и все. Это же тренер должен сказать.

— Шалимов продолжит работу?

— Не знаю.

— В понедельник будет встреча?

— Вот в понедельник и узнаем, и вы все узнаете, — сказал Иванов «СЭ».

«Урал» проиграл четвертый матч подряд и занимает последнее, 16-е место в таблице, не набрав ни одного очка.