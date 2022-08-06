Джикия — о встрече с судейским корпусом: «Узнал несколько правил, которые не знал»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о встрече команды с судейским корпусом.

— Стали ли арбитры более лояльно судить?

— Судейство не комментирую, вы знаете.

— Как прошла встреча с судейским корпусом?

— Я узнал несколько правил, которые не знал.

— Фиксация игры рукой, пенальти, еще что-то?

— И такие моменты тоже. Каждый год вносятся какие-то правила, трактовки. Было приятно встретиться, поговорить с глазу на глаз, задать свои вопросы.

Ранее для футболистов, тренерского штаба и руководства «Спартака» была проведена лекция об актуальных рекомендациях судьям при оценке различных эпизодов.