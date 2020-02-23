«Привет, «Сочи». Адиль Рами обратился к болельщикам команды
23 февраля 2020, 23:12
Новичок «Сочи» защитник Адиль Рами обратился к болельщикам команды.
— Привет, «Сочи». Меня зовут Адиль Рами. Увидимся скоро на стадионе Фишт, — сказал Рами.
34-летний Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. Однако на ЧМ в России он не принял участие ни в одном матче.
После ухода из «Фенербахче», где он провел только семь матчей, Рами стал свободным агентом. Ранее он также выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...