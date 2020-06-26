Президент «Урала»: «Мы-то готовы жить на базе. Но это дополнительные расходы. А другие будут гулять по улицам, приедут и нас перезаражают?»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» возможное развитие событий, при котором команды обяжут находиться на базе до конца чемпионата во избежание заболевания коронавирусом.

— Пока никакого решения Роспотребнадзора нет, — говорит Иванов. Что будет дальше? Я же не Нострадамус.

— Допускаете, что могут запереть команды на базе?

— А как это возможно? У некоторых команд и баз толком нет. Куда их запирать? Я со своими футболистами уже переговорил. Я готов запереть их на базе и так далее. Только они придут потом ко мне скажут: «А почему другая команда не сидит на базе?» Почему другие ходят по улицам? Приедут и еще перезаражают всех...

Я написал сегодня в Лигу ответ, что мы готовы находиться на базе. Но только все должны быть в равных условиях. И потом — придется тратить дополнительные деньги. Клубам же надо кормить 30 здоровых мужиков. А другие команды не будут жить на базе. И что получается? Неравные условия какие-то...

— Согласны, что нашим клубам больше нельзя выставлять на матчи детей?

— Да, это не дело, неправильно. Но я считаю, что молодежка или вторая команда не должны соприкасаться с основой. Нужно, чтобы они жили отдельно. Раз такая ситуация, надо минимизировать риски. (Виталий Айрапетов)