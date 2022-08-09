В «Урале» прокомментировали информацию о возможном назначении Юрана

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о возможном назначении Сергея Юрана на пост главного тренера команды из Екатеринбурга.

«Никаких новостей у меня для вас нет. Встреча с Юраном? Нет, ни с кем я не встречался! Ни с кем», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Юран является кандидатом на пост главного тренера «Урала».

На этом посту его хотел бы видеть президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов. По нашим данным, у них уже была встреча.

Вчера, 8 августа, президент «Урала» сообщил, что Игорь Шалимов покидает пост главного тренера команды. Сегодня член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что тренер Сергей Юран покинет подмосковный клуб.