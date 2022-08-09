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Сегодня, 12:17

В «Урале» прокомментировали информацию о возможном назначении Юрана

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о возможном назначении Сергея Юрана на пост главного тренера команды из Екатеринбурга.

«Никаких новостей у меня для вас нет. Встреча с Юраном? Нет, ни с кем я не встречался! Ни с кем», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Юран является кандидатом на пост главного тренера «Урала».

На этом посту его хотел бы видеть президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов. По нашим данным, у них уже была встреча.

Вчера, 8 августа, президент «Урала» сообщил, что Игорь Шалимов покидает пост главного тренера команды. Сегодня член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что тренер Сергей Юран покинет подмосковный клуб.

Игорь Шалимов
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК Химки
1
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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