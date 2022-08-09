Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев ответил на обвинения в употреблении наркотиков.

— В «Крыльях» ты попал в скандальную историю: писали, что тебя задержали за вождение в нетрезвом виде, была даже информация про употребление наркотиков, но в анализах ничего не нашли. Что это было?

— Если отвечать коротко, то меня обвинили в том, чего я не совершал. Якобы я употреблял амфетамин. Но на тот момент я даже не знал, что это такое и как он выглядит.

— Сейчас знаешь?

— Вбил в интернете, посмотрел. Я мог выпить, но ничего запрещенного не употреблял.

— Никогда в жизни?

— Никогда. Поэтому я согласился на любые проверки. Был тяжелый период... Я не понимал, почему именно со мной это происходит...

В октябре 2018 года Тигиев был задержан за вождение в нетрезвом состоянии. Изначально сообщалось, что в крови футболиста был обнаружен амфетамин, но позднее игрок сдал анализы, согласно которым в его крови не было запрещенных веществ.

На тот момент Тигиев выступал за «Крылья Советов» на правах аренды из «Спартака».