Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:17

Президент «Урала» Григорий Иванов объявил об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Игорь Шалимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что главный тренер команды Игорь Шалимов покидает команду.

«Сегодня мы встретились и пообщались с Игорем Шалимовым. Как прошла наша встреча? Мы пришли к обоюдному решению — Игорь Шалимов покидает «Урал», — сказал Иванов.

«Урал» после 4 туров РПЛ набрал 0 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

6 августа команда Шалимова проиграла «Спартаку» (0:2) в матче 4-го тура РПЛ.

53-летний специалист возглавил «Урал» 10 августа 2021 года. Соглашение с клубом было рассчитано на 2 года.

Игорь Шалимов
ФК Урал
18
39
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какими были занятия по аэробике в 90-х? Фитнес с Синди Кроуфорд
У «Спартака» самая веселая атака, «Локо» надо спасать, Сафонов – лучший голкипер. Пять выводов после 4-го тура РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Шалимов покинул пост главного тренера «Урала»
Кержаков заявил об отсутствии предложения от «Урала» о работе главным тренером
Мозес перенесет операцию. Полузащитник «Спартака» пропустит полгода
Кавазашвили: «Отсутствие Мозеса повлияет на «Спартак» и, возможно, на чемпионскую гонку»
Павел Маслов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ
Медина: «Если «Барселона» сделает предложение, откажусь»
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
«Спартак» — главное открытие старта чемпионата. Вместе с ЦСКА красно-белые дарят надежду на интригу
Мозес перенесет операцию. Полузащитник «Спартака» пропустит полгода
В «Торпедо» рассказали, когда Кутепов сможет дебютировать за клуб
Геннадий Орлов: «Зенит» точно не задергается после двух ничьих на выезде"
Клаудиньо пропустит 4-5 недель из-за травмы
«Соболев напоминает Дзюбу. Но Артем все же потехничнее». Орлов — о «Зените» и «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павел Маслов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Кавазашвили: «Отсутствие Мозеса повлияет на «Спартак» и, возможно, на чемпионскую гонку»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости