Президент «Урала» Григорий Иванов объявил об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что главный тренер команды Игорь Шалимов покидает команду.

«Сегодня мы встретились и пообщались с Игорем Шалимовым. Как прошла наша встреча? Мы пришли к обоюдному решению — Игорь Шалимов покидает «Урал», — сказал Иванов.

«Урал» после 4 туров РПЛ набрал 0 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

6 августа команда Шалимова проиграла «Спартаку» (0:2) в матче 4-го тура РПЛ.

53-летний специалист возглавил «Урал» 10 августа 2021 года. Соглашение с клубом было рассчитано на 2 года.