В «Химках» подтвердили, что Сергей Юран покинет пост главного тренера команды
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что Сергей Юран покинет пост главного тренера команды.
«Все развиваются, и «Химки» тоже. Когда мы договаривались с Сергеем Николаевичем, наша команда переживала непростые времена, мы находились на последнем месте. Как в первый, так и во второй раз инициатором приглашения Юрана был я. Я безумно благодарен этому человеку и за его профессиональные качества, и за человеческую позицию.
Когда мы договаривались, мы говорили о краткосрочном взаимодействии — оставлении команды в элите и подготовке к сезону. Сейчас мы по обоюдному согласию пришли к тому, что нам необходимо расстаться. Вчера мы договорились, в ближайшее время будут подписаны необходимые документы. Безусловно, будет компенсация, потому что она предусмотрена по контракту», — сказал Терюшков в эфире ток-шоу «Есть тема» на федеральном спортивном телеканале.
Также он добавил, что команду может в ближайшее время возглавить Николай Писарев.
«Сейчас не исключаю возможности, что Николай Писарев в ближайшее время, сегодня-завтра, возглавит команду. Слухи, которые ходили, не соответствуют действительности. Юран всегда развивал всех игроков, ставил в состав тех, кто попадал туда согласно спортивной составляющей. Илья Садыгов (сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова. — Прим. «СЭ») выходил в старте и забивал Игорю Акинфееву, с «Крыльями Советов» он тоже играл. Кто на сколько готов, тот и выходит, претензий к Юрану тут быть не может. У нас нет никаких конфликтов. Мы говорили о краткосрочном взаимодействии, все задачи выполнены», — добавил Терюшков.
Сергей Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года. После 4 туров сезона-2022/23 в РПЛ подмосковная команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 7 очками.
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|В
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|+/-
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1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
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2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
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6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
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Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0