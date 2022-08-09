В «Химках» подтвердили, что Сергей Юран покинет пост главного тренера команды

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что Сергей Юран покинет пост главного тренера команды.

«Все развиваются, и «Химки» тоже. Когда мы договаривались с Сергеем Николаевичем, наша команда переживала непростые времена, мы находились на последнем месте. Как в первый, так и во второй раз инициатором приглашения Юрана был я. Я безумно благодарен этому человеку и за его профессиональные качества, и за человеческую позицию.

Когда мы договаривались, мы говорили о краткосрочном взаимодействии — оставлении команды в элите и подготовке к сезону. Сейчас мы по обоюдному согласию пришли к тому, что нам необходимо расстаться. Вчера мы договорились, в ближайшее время будут подписаны необходимые документы. Безусловно, будет компенсация, потому что она предусмотрена по контракту», — сказал Терюшков в эфире ток-шоу «Есть тема» на федеральном спортивном телеканале.

Также он добавил, что команду может в ближайшее время возглавить Николай Писарев.

«Сейчас не исключаю возможности, что Николай Писарев в ближайшее время, сегодня-завтра, возглавит команду. Слухи, которые ходили, не соответствуют действительности. Юран всегда развивал всех игроков, ставил в состав тех, кто попадал туда согласно спортивной составляющей. Илья Садыгов (сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова. — Прим. «СЭ») выходил в старте и забивал Игорю Акинфееву, с «Крыльями Советов» он тоже играл. Кто на сколько готов, тот и выходит, претензий к Юрану тут быть не может. У нас нет никаких конфликтов. Мы говорили о краткосрочном взаимодействии, все задачи выполнены», — добавил Терюшков.

Сергей Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года. После 4 туров сезона-2022/23 в РПЛ подмосковная команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 7 очками.