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Сегодня, 11:42

В «Химках» подтвердили, что Сергей Юран покинет пост главного тренера команды

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что Сергей Юран покинет пост главного тренера команды.

«Все развиваются, и «Химки» тоже. Когда мы договаривались с Сергеем Николаевичем, наша команда переживала непростые времена, мы находились на последнем месте. Как в первый, так и во второй раз инициатором приглашения Юрана был я. Я безумно благодарен этому человеку и за его профессиональные качества, и за человеческую позицию.
Когда мы договаривались, мы говорили о краткосрочном взаимодействии — оставлении команды в элите и подготовке к сезону. Сейчас мы по обоюдному согласию пришли к тому, что нам необходимо расстаться. Вчера мы договорились, в ближайшее время будут подписаны необходимые документы. Безусловно, будет компенсация, потому что она предусмотрена по контракту», — сказал Терюшков в эфире ток-шоу «Есть тема» на федеральном спортивном телеканале.

Также он добавил, что команду может в ближайшее время возглавить Николай Писарев.

«Сейчас не исключаю возможности, что Николай Писарев в ближайшее время, сегодня-завтра, возглавит команду. Слухи, которые ходили, не соответствуют действительности. Юран всегда развивал всех игроков, ставил в состав тех, кто попадал туда согласно спортивной составляющей. Илья Садыгов (сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова. — Прим. «СЭ») выходил в старте и забивал Игорю Акинфееву, с «Крыльями Советов» он тоже играл. Кто на сколько готов, тот и выходит, претензий к Юрану тут быть не может. У нас нет никаких конфликтов. Мы говорили о краткосрочном взаимодействии, все задачи выполнены», — добавил Терюшков.

Сергей Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года. После 4 туров сезона-2022/23 в РПЛ подмосковная команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 7 очками.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
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Локомотив – Кр. Советов
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
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 - : -
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Оренбург – Торпедо
 - : -
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