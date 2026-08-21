Президент «Рубина» Сафиуллин: «Какой Артем Дзюба? Вы что? Нам и бесплатно не нужен этот игрок»

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин ответил на вопрос по поводу возможного подписания нападающего Артема Дзюбы.

«Артем Дзюба может заменить Даку? Без комментариев. Какой Артем Дзюба? Вы что? Нам и бесплатно не нужен этот игрок», — цитирует Сафиуллина «Чемпионат».

Дзюбе 37 лет. Сейчас он находится в статусе свободного агента. Ранее нападающий играл за «Акрон», «Локомотив», «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Ростов», «Томь» и «Спартак».