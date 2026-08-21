Федорищев: «Дзюба сделал замечательную историю для «Акрона»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что нападающий Артем Дзюба сыграл важную роль для футболистов «Акрона» и оказал команде существенную поддержку.

«Артем сделал замечательную историю. В первом сезоне он по духу стал капитаном, объединил раздевалку, всем ребятам был наставником. Они на него ориентировались», — цитирует губернатора ТАСС.

Федорищев также отметил, что во втором сезоне динамика в команде несколько изменилась. При этом для Самарской области было большой гордостью, что столь опытный профессионал присоединился к «Акрону»: Дзюба задавал высокий профессиональный уровень и служил примером для остальных. Федорищев подчеркнул, что дебют «Акрона» в Премьер-лиге получился очень успешным.

Дзюбе 37 лет. Он играл за «Акрон» на протяжении двух последних сезонов.