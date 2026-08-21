«Динамо» и «Ботафого» достигли устной договоренности о трансфере Мартинса и завершают переговоры по сделке

Как стало известно «СЭ» от источника близкого к «Ботафого», московское «Динамо» и бразильский клуб достигли устной договоренности о трансфере вингера Матеуса Мартинса. Сейчас клубы завершают переговоры по сделке.



В ближайшее время стороны рассчитывают подписать необходимые документы.



Ранее Иван Карпов сообщал, что Мартинс близок к переходу в «Динамо» за 7 миллионов евро.



Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 6 миллионов евро.

В этом сезоне бразильский вингер забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу в 36 играх во всех турнирах.