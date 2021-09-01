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Президент РПЛ высказался о ситуации с продажей прав на показ матчей чемпионата

1 сентября 2021, 23:59
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Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о ситуации с продажей прав на показ матчей чемпионата, а также о возможных реформах в российском футболе.

«Не думайте, что мы взяли и согласились. Мы понимаем рынок. И понимаем откуда Hypercube берут цифры — от нас. Предложения мы расссотрим, но не факт, что они соответствуют ожиданиям. Пока меня предложение устраивает, оно достойно внимания РПЛ. Оно выше нынешнего. РПЛ не уйдет с федерального канала. Это невозможно. Я уверен, что интернет компании, которые заявили о желании тендера, проведут с нами переговоры

Предложение «Газпроммедиа»? Пришло вчера. Они соблюли все формальности с преимуществом права. 8 мы рассмотрим их предложение. Все пишут: «Мы не идем в тендер». - Мы идем в тендер! Если будет хорошее предложение, мы согласимся. Предложение соответствует рынку и тем ожиданиям», — сказал Прядкин.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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