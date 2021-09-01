Президент РПЛ высказался о ситуации с продажей прав на показ матчей чемпионата
Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о ситуации с продажей прав на показ матчей чемпионата, а также о возможных реформах в российском футболе.
«Не думайте, что мы взяли и согласились. Мы понимаем рынок. И понимаем откуда Hypercube берут цифры — от нас. Предложения мы расссотрим, но не факт, что они соответствуют ожиданиям. Пока меня предложение устраивает, оно достойно внимания РПЛ. Оно выше нынешнего. РПЛ не уйдет с федерального канала. Это невозможно. Я уверен, что интернет компании, которые заявили о желании тендера, проведут с нами переговоры
Предложение «Газпроммедиа»? Пришло вчера. Они соблюли все формальности с преимуществом права. 8 мы рассмотрим их предложение. Все пишут: «Мы не идем в тендер». - Мы идем в тендер! Если будет хорошее предложение, мы согласимся. Предложение соответствует рынку и тем ожиданиям», — сказал Прядкин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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