Новичок «Локомотива» Гирано Керка прилетел в Москву
«Локомотив» в Twitter объявил о прилете в Москву новичка команды Гирано Керка. Нападающий переходит в московский клуб из Утрехта.
«Добро пожаловать в Москву, Гирано!» — говорится в сообщении к видео.
В прошлом сезоне Керк сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. В этом сезоне он провел 2 игры.
31 августа стало известно, что Керк проходит медицинский осмотр для перехода в московский клуб. Игрок подпишет контракт на 4 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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