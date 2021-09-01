Федерация футбола Бразилии подаст жалобу на «Зенит» в ФИФА

Полузащитники Клаудиньо и Малком вернутся в «Зенит» из расположения сборной Бразилии, сообщает O Globo.

«Бразильская конфедерация футбола сообщает, что Малком и Клаудиньо не поедут с командой в Чили. Игроки постоянно получали сообщения от «Зенита», вынуждающее их вернуться в Россию.

Мы объяснили игрокам, что никакие санкции, которыми угрожает «Зенит», им не грозят, на основании правил ФИФА. Тем не менее они решили вернуться в Россию после обсуждения ситуации с тренером Тите.

Мы выражаем несогласие с действиями «Зенита» и направили официальную жалобу в ФИФА, приложив документы, направленные российским клубом конфедерации и спортсменам. Мы обратились в ФИФА, чтобы все грозящие «Зениту» санкции были применены в соответствии с правилами», — заявили в местной федерация футбола (CBF).

Сборная Бразилии в рамках отбора на ЧМ-2022 в сентябре сыграет с Чили, Аргентиной и Перу.