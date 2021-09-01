Федерация футбола Бразилии подаст жалобу на «Зенит» в ФИФА
Полузащитники Клаудиньо и Малком вернутся в «Зенит» из расположения сборной Бразилии, сообщает O Globo.
«Бразильская конфедерация футбола сообщает, что Малком и Клаудиньо не поедут с командой в Чили. Игроки постоянно получали сообщения от «Зенита», вынуждающее их вернуться в Россию.
Мы объяснили игрокам, что никакие санкции, которыми угрожает «Зенит», им не грозят, на основании правил ФИФА. Тем не менее они решили вернуться в Россию после обсуждения ситуации с тренером Тите.
Мы выражаем несогласие с действиями «Зенита» и направили официальную жалобу в ФИФА, приложив документы, направленные российским клубом конфедерации и спортсменам. Мы обратились в ФИФА, чтобы все грозящие «Зениту» санкции были применены в соответствии с правилами», — заявили в местной федерация футбола (CBF).
Сборная Бразилии в рамках отбора на ЧМ-2022 в сентябре сыграет с Чили, Аргентиной и Перу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю