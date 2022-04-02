Хачатурянц оценил возможность переноса дерби «Локомотив» — «Спартак»

Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал возможность переноса матча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» — «Спартаком».

«Возможно ли такое, что матч «Локомотив» — «Спартак» будет перенесен из-за погодных условий? На данный момент такой вероятности нет, но все будет зависеть от дальнейших погодных условий в столице. Сейчас мне прислали фотографии с «РЖД Арены», стадион начали расчищать от большого количества снега. Мы активно следим за ситуацией, держим ее под контролем. Решение о возможном переносе будет принимать непосредственно делегат матча, это его зона отвественности», — рассказал Хачатурянц корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

Встреча «Локомотива» и «Спартака» состоится сегодня, 2 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.