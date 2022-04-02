«Арсенал» — «Ахмат»: видеообзор матча 23-го тура РПЛ
Видеообзор матча 23-го тура РПЛ «Арсенал» — «Ахмат»
«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ — 0:0.
На 36-й минуте матча вратарь хозяев Антон Коченков получил травму, его заменил Михаил Левашов.
В добавленное к первому тайму время «Арсенал» остался в меньшинстве — Горан Чаушич получил красную карточку за фол на полузащитнике грозненцев Артеме Тимофееве.
«Ахмат» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками в 23 матчах. «Арсенал» занимает 13-ю строчку с 21 очком в 23 играх.
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|И
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|Н
|П
|+/-
|О
|
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|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
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|7
|4
|12
|31-42
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
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|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
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30 тур
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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