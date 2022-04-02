Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин сравнял счет в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» — 1:1.

На 25-й минуте встречи футболист забил гол ударом в одно касание после прострела от Дмитрия Полоза.

20-летний Щетинин проводит шестой матч за основную команду «Ростова», этот гол стал для него первым в составе команды. Футболист выступает за ростовчан на правах аренды из «Зенита».