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Сегодня, 19:05

Хачатурянц — о Fan ID: «Необходима техника, которая позволяла бы регламентировать этот закон»

Хачатурянц рассказал о ситуации с введением Fan ID в России
Артем Бухаев
Корреспондент

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о ситуации с введением о Fan ID.

— На сегодняшний день ни один из стадионов не соответствует приказу МВД 10.92. На сегодняшний день в ответственности клубов — привести стадионы в норму. Плюс необходима техника, которая позволяла бы регламентировать этот закон. Это пока не разослано клубам.

— Это ляжет на плечи клубов?

— Нет, конечно. На них только оборудование стадиона. Все, что касается программного обеспечения и прочего оборудования — за счет федерального бюджета.

Все дополнительные средства направлены на повышение безопасности. Повышение безопасности является основным аргументом. Думаю, что раньше ее было недостаточно. Камеры не решают основных вопросов. Наличие камер не обеспечивает безопасность на стадионе. Нужен комплекс мер. Что добавляет карта болельщика? Она позволяет идентифицировать каждого человека. Если человек не имеет права быть на стадионе, то он не должен туда попасть. В инциденте на стадионе ЦСКА в числе задержанных людей были люди, которые не должны были там находиться.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018.

Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
Ашот Хачатурянц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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