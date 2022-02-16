Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о ситуации с введением о Fan ID.

— На сегодняшний день ни один из стадионов не соответствует приказу МВД 10.92. На сегодняшний день в ответственности клубов — привести стадионы в норму. Плюс необходима техника, которая позволяла бы регламентировать этот закон. Это пока не разослано клубам.

— Это ляжет на плечи клубов?

— Нет, конечно. На них только оборудование стадиона. Все, что касается программного обеспечения и прочего оборудования — за счет федерального бюджета.

Все дополнительные средства направлены на повышение безопасности. Повышение безопасности является основным аргументом. Думаю, что раньше ее было недостаточно. Камеры не решают основных вопросов. Наличие камер не обеспечивает безопасность на стадионе. Нужен комплекс мер. Что добавляет карта болельщика? Она позволяет идентифицировать каждого человека. Если человек не имеет права быть на стадионе, то он не должен туда попасть. В инциденте на стадионе ЦСКА в числе задержанных людей были люди, которые не должны были там находиться.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018.