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Источник: на «Ростов» наложили трансферный бан из-за долгов по зарплате

Павел Лопатко

Российский футбольный союз запретил «Ростову» регистрировать игроков в связи с долгами по зарплате, сообщил в своем Telegram-канале инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, «Ростов» не платит футболистам с июня 2026 года. Кроме того, у клуба 127 миллионов рублей налоговых долгов, с связи с чем были заблокированы его банковские счета.

В феврале 2026 года с «Ростова» уже снимали ранее введенный запрет на регистрацию новичков, наложенный в качестве обеспечительной меры по спору клуба с «Зенитом». Он был связан с долгом перед петербуржцами за трансфер защитника Александра Тарасова.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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РФС
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Г
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Зенит

 5
Александр Соболев
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Зенит

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П
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Маркиньос

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Юрий Горшков

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 2
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И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

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 2 1 0
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