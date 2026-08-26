Источник: на «Ростов» наложили трансферный бан из-за долгов по зарплате

Российский футбольный союз запретил «Ростову» регистрировать игроков в связи с долгами по зарплате, сообщил в своем Telegram-канале инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, «Ростов» не платит футболистам с июня 2026 года. Кроме того, у клуба 127 миллионов рублей налоговых долгов, с связи с чем были заблокированы его банковские счета.

В феврале 2026 года с «Ростова» уже снимали ранее введенный запрет на регистрацию новичков, наложенный в качестве обеспечительной меры по спору клуба с «Зенитом». Он был связан с долгом перед петербуржцами за трансфер защитника Александра Тарасова.