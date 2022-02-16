Президент РПЛ Хачатурянц ответил на вопрос об инциденте на стадионе ЦСКА

Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц высказался по поводу произошедшего после матча ЦСКА — «Зенит», который состоялся 28 ноября прошлого года.

— Тогда хотелось бы вопрос по инциденту на стадионе ЦСКА.

— Мне бы не хотелось говорить об этом. На стадионе произошло правонарушение. Камеры были отключены и не удалось идентифицировать нарушителей. Клуб должен провести внутреннее расследование и предоставить его лиге.

— ЦСКА этого не сделал?

— В процессе, — сказал Хачатурянц.

Фанаты московской команды использовали пиротехнику, полиция задержала 408 человек. Болельщики не могли покинуть стадион почти три часа. Позже стало известно, что часть задержанных провела в отделениях полиции почти всю ночь.