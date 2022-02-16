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Сегодня, 18:50

Глава РПЛ Хачатурянц рассказал, как прошла встреча с клубами по ситуации с Fan ID

Хачатурянц рассказал, как прошла встреча с клубами РПЛ по ситуации с Fan ID
Артем Бухаев
Корреспондент

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, как прошла встреча с сотрудниками клубов по работе с болельщиками.

— Какие итоги встречи с сотрудниками клубов по работе с болельщиками?
— Встреча была очень продуктивной. По многим причинам. Первое, произошло наше знакомство. Было очень важно донести до представителей клубов свою личную позицию. Основной посыл — закон принят. Мы, как часть процесса, должны исполнять закон. До начала введения закона есть большое количество подзаконных актов, которые показывают, как закон будет действовать. На этой стадии для меня очень важно мнение представителей клубов, которые отвечают за фанатской движение. На самом деле, эти вопросы у нас есть в полном объеме. Мы рассказали о своей работе, об участии в группах, которые формируют будущую архитектуру этого закона. Большое количество подзаконных актов должно быть рассмотрено, чтобы ответить на все вопросы болельщиков. Произошел обмен мнений. Я доволен.

— Какая реакция у представителей?
— Вы знаете, мы с самого начала решили не обсуждать этот закон в ракурсе того, что он уже принят. Мы говорили о факте и что нужно сделать, чтобы болельщикам было комфортно применять карту болельщика. Мы настаиваем на том, что Fan ID — это рудимент чемпионата мира-2018, который не имеет ничего общего с тем законом, который принят.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018.

Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
Ашот Хачатурянц
7
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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