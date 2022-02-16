Глава РПЛ Хачатурянц рассказал, как прошла встреча с клубами по ситуации с Fan ID

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, как прошла встреча с сотрудниками клубов по работе с болельщиками.

— Какие итоги встречи с сотрудниками клубов по работе с болельщиками?

— Встреча была очень продуктивной. По многим причинам. Первое, произошло наше знакомство. Было очень важно донести до представителей клубов свою личную позицию. Основной посыл — закон принят. Мы, как часть процесса, должны исполнять закон. До начала введения закона есть большое количество подзаконных актов, которые показывают, как закон будет действовать. На этой стадии для меня очень важно мнение представителей клубов, которые отвечают за фанатской движение. На самом деле, эти вопросы у нас есть в полном объеме. Мы рассказали о своей работе, об участии в группах, которые формируют будущую архитектуру этого закона. Большое количество подзаконных актов должно быть рассмотрено, чтобы ответить на все вопросы болельщиков. Произошел обмен мнений. Я доволен.

— Какая реакция у представителей?

— Вы знаете, мы с самого начала решили не обсуждать этот закон в ракурсе того, что он уже принят. Мы говорили о факте и что нужно сделать, чтобы болельщикам было комфортно применять карту болельщика. Мы настаиваем на том, что Fan ID — это рудимент чемпионата мира-2018, который не имеет ничего общего с тем законом, который принят.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018.