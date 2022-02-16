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Гол Заболотного в падении через себя принес ЦСКА победу над «Мурсией»

ЦСКА разгромил испанскую «Мурсию» в товарищеском матче в Испании
Карен Саркисян
Корреспондент

ЦСКА одержал победу над испанской «Мурсией» (3:0) в товарищеском матче.

Встреча проходила в испанском Кампоаморе в рамках тренировочного сбора.

В составе московской команды забитыми мячами отметились Антон Заболотный, Игорь Дивеев и Владислав Яковлев.

19 февраля ЦСКА вылетит в Анталью, где проведет заключительный этап подготовки ко второй части сезона. 20 февраля армейцы проведут товарищескую игру с «Рубином». Матч состоится на поле отеля Belis в Анталье. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени.

Тренировочные сборы красно-синих завершатся 24 февраля.

Товарищеские матчи. Клубы

«Мурсия» — ЦСКА — 0:3 (0:0)

Голы: Заболотный, 60 (0:1). Дивеев, 67 (0:2). Яковлев, 84 (0:3).

ЦСКА: Тороп, Фукс, Дивеев, Марио Фернандес, Мухин (Яковлев, 46), Обляков (Щенников, 60), Бийол (Магнуссон, 72), Медина, Эджуке (Дзагоев, 46), Зайнутдинов (Набабкин, 76), Заболотный (Ахметов, 76).

Предупреждение: Заболотный, 35.

16 февраля.

Антон Заболотный
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
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Сочи

 8
П
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Краснодар

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 5
Себастьян Шиманьски

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 5
И К Ж
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Спартак

 10 1 2
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