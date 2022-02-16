Гол Заболотного в падении через себя принес ЦСКА победу над «Мурсией»

ЦСКА одержал победу над испанской «Мурсией» (3:0) в товарищеском матче.

Встреча проходила в испанском Кампоаморе в рамках тренировочного сбора.

В составе московской команды забитыми мячами отметились Антон Заболотный, Игорь Дивеев и Владислав Яковлев.

19 февраля ЦСКА вылетит в Анталью, где проведет заключительный этап подготовки ко второй части сезона. 20 февраля армейцы проведут товарищескую игру с «Рубином». Матч состоится на поле отеля Belis в Анталье. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени.

Тренировочные сборы красно-синих завершатся 24 февраля.

Товарищеские матчи. Клубы

«Мурсия» — ЦСКА — 0:3 (0:0)

Голы: Заболотный, 60 (0:1). Дивеев, 67 (0:2). Яковлев, 84 (0:3).

ЦСКА: Тороп, Фукс, Дивеев, Марио Фернандес, Мухин (Яковлев, 46), Обляков (Щенников, 60), Бийол (Магнуссон, 72), Медина, Эджуке (Дзагоев, 46), Зайнутдинов (Набабкин, 76), Заболотный (Ахметов, 76).

Предупреждение: Заболотный, 35.

16 февраля.