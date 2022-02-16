Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал протесты болельщиков против введения Fan ID.

— Что делать с болельщиками, которые протестуют против FanID

— У меня была просьба передать фанатскими объединениям следующий месседж — подождать, когда мы все поймём, как будет документ применяться. Дождаться уточнений и ответов на вопросы, которые сегодня болельщиков волнуют.

— Какие главные вопросы?

— Их много. Например, с порядком получения этого документа. Верификация дистанционно. Порядок посещения детей до 14 лет. Много уделяли теме причине отказа. Что делать болельщику, если отказали. Ответы мы получим после работы с болельщиками.

В законе установлено срок. Закон должен начать действовать с 1 июня текущего года. Готовности применения этого закона — это то, что будет уточняться в ближайшие месяцы. Работа Минцифры, например, по созданию платформы для получения карты болельщика.

— Если не успеют оформить, то реализация будет передвинута на следующий год?

— Это будет понятно после принятия дорожной карты, которая будет принята в апреле этого года.

Ранее сообщалось, что в начале февраля на семинаре в Сочи клубам РПЛ сообщили, что Fan ID начнет работать с июля.

Напомним, что большинство фанатских объединений клубов РПЛ выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за введения системы Fan ID.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018.