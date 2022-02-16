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Хачатурянц: «Просьба передать фанатскими объединениям следующий месседж — дождаться уточнений и ответов на вопросы про Fan ID»

Хачатурянц обратился к болельщикам, которые намерены бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID
Артем Бухаев
Корреспондент

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал протесты болельщиков против введения Fan ID.

— Что делать с болельщиками, которые протестуют против FanID

— У меня была просьба передать фанатскими объединениям следующий месседж — подождать, когда мы все поймём, как будет документ применяться. Дождаться уточнений и ответов на вопросы, которые сегодня болельщиков волнуют.

— Какие главные вопросы?

— Их много. Например, с порядком получения этого документа. Верификация дистанционно. Порядок посещения детей до 14 лет. Много уделяли теме причине отказа. Что делать болельщику, если отказали. Ответы мы получим после работы с болельщиками.

В законе установлено срок. Закон должен начать действовать с 1 июня текущего года. Готовности применения этого закона — это то, что будет уточняться в ближайшие месяцы. Работа Минцифры, например, по созданию платформы для получения карты болельщика.

— Если не успеют оформить, то реализация будет передвинута на следующий год?

— Это будет понятно после принятия дорожной карты, которая будет принята в апреле этого года.

Ранее сообщалось, что в начале февраля на семинаре в Сочи клубам РПЛ сообщили, что Fan ID начнет работать с июля.

Напомним, что большинство фанатских объединений клубов РПЛ выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за введения системы Fan ID.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018.

Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
Ашот Хачатурянц
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«Урал» победил «Ригу» в товарищеском матче
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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