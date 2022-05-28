Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:10

Хачатурянц: «У меня нет информации, что следующий сезон может быть перенесен из-за Fan ID»

Хачатурянц прокомментировал информацию о переносе следующего сезона из-за Fan ID
Артем Бухаев
,  
Сергей Федоров
Читать «СЭ» в

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего собрания Российского футбольного союза (РФС).

«Не знаю, чего сегодня ждать от собрания. Слуцкий жаловался на отсутствие помощи от РФС? Пресс-служба ответит вам на этот вопрос», — сказал Хачатурянц.

Также президент РПЛ прокомментировал информацию о переносе следующего сезона из-за Fan ID.

«У меня нет информации, что следующий сезон может быть перенесен из-за Fan ID», — заявил он.

Конференция РФС состоится сегодня, 28 мая и начнется в 11:00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
РФС
Ашот Хачатурянц
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Морская капуста: польза и вред для организма человека
Технологичный «Ливерпуль» и олдскульный «Реал». Как собираются выигрывать Лигу чемпионов Клопп и Анчелотти
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Торпедо» высказались о продлении контракта с Лебеденко: «Игорь еще не сказал своего последнего слова»
В «Торпедо» рассказали, что клуб будет делать акцент на российских игроках
Тил может остаться в «Фейеноорде» на следующий сезон
Николич может стать главным тренером «Партизана»
«Факел» продлил контракт с Шепиловым
Фарке рассказал, почему ушел из «Краснодара»
Материалы сюжета: РПЛ — ФНЛ: стыковые матчи-2022
Анохин признался, что переживает за «Химки» перед ответным матчем со «СКА-Хабаровск»
РПЛ, переходный турнир: «Химки» — «СКА-Хабаровск» и «Уфа» — «Оренбург»
Губерниев назвал наказание Лантратова издевательством над здравым смыслом
«Уфа» — «Оренбург»: где смотреть стыковой матч РПЛ 28 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Мирзов может вернуться на поле во втором стыковом матче против «СКА-Хабаровска»
«Химки» — «СКА-Хабаровск»: прогноз на стыковой матч РПЛ 28 мая 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Торпедо» высказались о продлении контракта с Лебеденко: «Игорь еще не сказал своего последнего слова»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости