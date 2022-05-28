Хачатурянц: «У меня нет информации, что следующий сезон может быть перенесен из-за Fan ID»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего собрания Российского футбольного союза (РФС).

«Не знаю, чего сегодня ждать от собрания. Слуцкий жаловался на отсутствие помощи от РФС? Пресс-служба ответит вам на этот вопрос», — сказал Хачатурянц.

Также президент РПЛ прокомментировал информацию о переносе следующего сезона из-за Fan ID.

«У меня нет информации, что следующий сезон может быть перенесен из-за Fan ID», — заявил он.

Конференция РФС состоится сегодня, 28 мая и начнется в 11:00 по московскому времени.