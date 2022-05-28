В ФИФА надеются на скорое возвращение российского футбола на международную арену

Директор департамента национальных ассоциаций в Международной федерации футбола (ФИФА) Эльхан Мамедов заявил, что в организации надеются на скорое возвращение российского футбола на международную арену.

2 мая исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2022/23.

«От имени ФИФА хотел бы выразить благодарность Александру Дюкову и коллективу Российского футбольного союза за тесное сотрудничество в период пандемии. Эти 24 месяца были непростыми для футбола. Они сильно повлияли на мир. Но вам удалось вернуть футбол. Учитывая нынешнюю ситуацию, хотел бы от имени ФИФА пожелать быстрого разрешения. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим российский футбол на международной арене».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены Российским футбольным союзом (РФС) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.