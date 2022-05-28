В «Торпедо» высказались о продлении контракта с Лебеденко: «Игорь еще не сказал своего последнего слова»
Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в прокомментировал «СЭ» подписание нового контракта с нападающим Игорем Лебеденко.
— Почему решили продлить контракт? Все-таки Лебеденко уже не молодой игрок.
— В Италии применительно к Ибрагимовичу обсуждают эту тему? А он еще и травму получил. А Лебеденко для «Торпедо» еще более уникальный футболист, чем Ибрагимович. Игорь — наша живая легенда, большая личность. Его вклад в выход в РПЛ бесценен. Игорь еще не сказал своего последнего слова.
— Получится ли у него в РПЛ поддерживать такой же уровень?
— Получится. Уверен, что какое-то время он обязательно отыграет. Бывают люди, чье присутствие в команде не оценить игровыми минутами. Если бы вы посмотрели, как он выглядит, как работает, и следит за собой. На сборах чаще всего он первый по многим физическим показателям. Это один из наших ведущих футболистов. Молодые ребята видят такой пример перед глазами, это уже большое дело.
— Допускаете, что это не последний год для Игоря в Торпедо?
— Допускаю. Не удивлюсь, если вы через год зададите такой же вопрос. Прошло 18 лет с тех пор, как Игорь играл в футболке «Торпедо» в премьер-лиге. Это красивая история, согласны? Хоть фильм снимай! Но пусть еще лучше поиграет (смеется).
Новое соглашение форварда с московским клубом рассчитано до конца следующего сезона. Лебеденко является воспитанником «Торпедо». Игорю 39 лет, в московский клуб он вернулся в 2019 году. В минувшем сезоне Лебеденко забил 8 мячей в 38 встречах чемпината ФНЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0