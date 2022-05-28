В «Торпедо» высказались о продлении контракта с Лебеденко: «Игорь еще не сказал своего последнего слова»

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в прокомментировал «СЭ» подписание нового контракта с нападающим Игорем Лебеденко.

— Почему решили продлить контракт? Все-таки Лебеденко уже не молодой игрок.

— В Италии применительно к Ибрагимовичу обсуждают эту тему? А он еще и травму получил. А Лебеденко для «Торпедо» еще более уникальный футболист, чем Ибрагимович. Игорь — наша живая легенда, большая личность. Его вклад в выход в РПЛ бесценен. Игорь еще не сказал своего последнего слова.

— Получится ли у него в РПЛ поддерживать такой же уровень?

— Получится. Уверен, что какое-то время он обязательно отыграет. Бывают люди, чье присутствие в команде не оценить игровыми минутами. Если бы вы посмотрели, как он выглядит, как работает, и следит за собой. На сборах чаще всего он первый по многим физическим показателям. Это один из наших ведущих футболистов. Молодые ребята видят такой пример перед глазами, это уже большое дело.

— Допускаете, что это не последний год для Игоря в Торпедо?

— Допускаю. Не удивлюсь, если вы через год зададите такой же вопрос. Прошло 18 лет с тех пор, как Игорь играл в футболке «Торпедо» в премьер-лиге. Это красивая история, согласны? Хоть фильм снимай! Но пусть еще лучше поиграет (смеется).

Новое соглашение форварда с московским клубом рассчитано до конца следующего сезона. Лебеденко является воспитанником «Торпедо». Игорю 39 лет, в московский клуб он вернулся в 2019 году. В минувшем сезоне Лебеденко забил 8 мячей в 38 встречах чемпината ФНЛ.