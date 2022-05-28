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В «Торпедо» высказались о продлении контракта с Лебеденко: «Игорь еще не сказал своего последнего слова»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в прокомментировал «СЭ» подписание нового контракта с нападающим Игорем Лебеденко.

— Почему решили продлить контракт? Все-таки Лебеденко уже не молодой игрок.

— В Италии применительно к Ибрагимовичу обсуждают эту тему? А он еще и травму получил. А Лебеденко для «Торпедо» еще более уникальный футболист, чем Ибрагимович. Игорь — наша живая легенда, большая личность. Его вклад в выход в РПЛ бесценен. Игорь еще не сказал своего последнего слова.

— Получится ли у него в РПЛ поддерживать такой же уровень?

— Получится. Уверен, что какое-то время он обязательно отыграет. Бывают люди, чье присутствие в команде не оценить игровыми минутами. Если бы вы посмотрели, как он выглядит, как работает, и следит за собой. На сборах чаще всего он первый по многим физическим показателям. Это один из наших ведущих футболистов. Молодые ребята видят такой пример перед глазами, это уже большое дело.

— Допускаете, что это не последний год для Игоря в Торпедо?

— Допускаю. Не удивлюсь, если вы через год зададите такой же вопрос. Прошло 18 лет с тех пор, как Игорь играл в футболке «Торпедо» в премьер-лиге. Это красивая история, согласны? Хоть фильм снимай! Но пусть еще лучше поиграет (смеется).

Новое соглашение форварда с московским клубом рассчитано до конца следующего сезона. Лебеденко является воспитанником «Торпедо». Игорю 39 лет, в московский клуб он вернулся в 2019 году. В минувшем сезоне Лебеденко забил 8 мячей в 38 встречах чемпината ФНЛ.

Игорь Лебеденко
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
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 19
Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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