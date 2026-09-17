Дубль Тюкавина в Ростове принес «Динамо» шестую победу подряд. До лидирующего «Краснодара» всего два очка

Бело-голубые разгромили команду Альбы — 3:0.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

«Динамо» после тяжелого старта набрало к середине сентября отличный ход — пять побед подряд в РПЛ и Кубке. Последний раз такую серию команда выдала при Дане Петреску в сезоне-2012/13. Это вывело бело-голубых на третью строчку, при этом больше очков после восьми туров было только у «Краснодара». Понятно, что бело-голубые мечтали закрепить успех перед паузой в три с половиной недели. А дополнительную надежду давало возвращение Тюкавина после дисквалификации из-за удаления в дерби со «Спартаком».

У «Ростова», впрочем, поводов для оптимизма в плане состава оказалось больше — снова с первых минут вышли Сако, Мелехин и Роналдо — важные детали механизма.

Характер встречи стал понятен уже на первой минуте. Сразу жесткий фол и желтая карточка Касересу. И дальше постоянные стыки, плотнейшая игра в центре поля, соперники не давали друг другу поднять голову, пиршество прессинга и контрпрессинга. Дойти до чужой штрафной за счет передач было чем-то героическим, в основном под давлением приходилось пулять мяч вперед, а там высокие защитники нейтрализовывали угрозы.

Предупреждение же Касереса имело последствия — Шварц от греха подальше заменил парагвайца уже на 25-й минуте.

В первом тайме команды нанесли по одному удару в створ ворот. И это все явные голевые моменты до перерыва. Но если Тюкавин свой шанс в быстрой контратаке после отличной передачи Гладышева использовал, то с ударом Сако головой справился в роскошном прыжке Лунев.

Андрей Лунев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Во второй половине интенсивность не уменьшилась, но конкретики у ворот стало побольше. «Ростов» пошел отыгрываться, зарабатывал много стандартов, каждый из которых таил потенциальную угрозу.

Динамовцы пытались завязать контригру, но все же шли вперед не такими уж большими силами, так что опасным выглядел разве что выстрел Бителло из пределов штрафной в ближний угол — Петров на месте.

Но заменами (вышли Фомин и новичок Гутьеррес) Шварц все-таки изменил ход матча. Сначала пропало давление на штрафную москвичей, потом гости перевели игру на чужую половину, а на 78-й минуте довели счет до 2:0. Фомин после поперечной передачи Бителло не слишком удачно подработал мяч, но это касание стало голевой передачей на Окишора. 19-летний полузащитник удачно приложился с левой с линии штрафной, забив во втором туре подряд.

Но все-таки главным героем встречи остался Тюкавин. Форвард на 88-й минуте заработал пенальти (Константина завалил Сако) и сам его реализовал. 3:0.

Шестая подряд победа бело-голубых, пять из них в РПЛ. «Динамо» в отличном настроении отправляется на паузу в чемпионате. До лидирующего «Краснодара» всего 2 очка.