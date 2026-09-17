«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Оренбургом»

«Оренбург» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 9-го тура РПЛ — 0:0.

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

У хозяев желтые карточки получили Алексей Татаев, Данила Хотулев, Роберт Мехия и Егор Назаренко. У гостей предупреждения у Витора Тормены, Алекссандра Черникова, Жоау Батчи и Джона Кордобы.

«Краснодар» с 21 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» с девятью очками — на 11-й строчке.

В следующем туре 10 октября «быки» на своем поле примут «Зенит», оренбуржцы в этот же день дома сыграют с махачкалинским «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)

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