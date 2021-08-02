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Президент «Ростова» — об уходе Карпина: «Лучшим вариантом будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной»

21:15
Валерий Карпин и Арташес Арутюнянц. Фото ФК «Ростов»
Валерий Карпин и Арташес Арутюнянц. Фото ФК «Ростов»
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с заявлением, которое касается новости о том, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера клуба.

«Уважаемые болельщики «Ростова»!

У нас состоялась встреча с Валерием Георгиевичем Карпиным, по итогам которой мы пришли к мнению, что в этой ситуации лучшим вариантом, как для «Ростова», так и для Валерия Георгиевича, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения.

Для меня это было тяжелое решение, так как Валерий Георгиевич еще и мой хороший друг. Вместе мы прошли долгий и сложный путь, но во всех ситуациях мы всегда поддерживали друг друга. От себя лично хочу поблагодарить Валерия Георгиевича за огромный вклад в развитие и становление футбольного клуба «Ростов».

Мы не прощаемся! Удачи и успехов тебе, Георгиевич!», — приводит слова обращения сайт «Ростова».

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1440

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Иван Шитик все материалы автора

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