Президент «Оренбурга» Еремякин: «В этом году мы не разделяем по важности чемпионат и Кубок России»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отметил, что в клубе не разделяют по важности чемпионат России и FONBET Кубок страны.

«В этом году мы не разделяем по важности чемпионат и Кубок России. У нас в сравнении с прошлым годом все не так. В прошлом сезоне было хорошо в чемпионате и мы изначально ориентировались на то, что это приоритет. В этом же году мы так все-таки не разделяем. Мы на групповом этапе решили, да и в матче со «Спартаком», что продолжаем играть не основной, а даем возможность проявить себе ближайшему резерву, второму составу. Стоял вопрос: как играть против «Спартака»? Но наш тренерский штаб в конечном итоге принял правильное решение. Если нас в плей-офф вывел второй состав, то пусть он и продолжает играть», — цитирует Еремякина Legalbet.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Оренбург» одержал победу над «Спартаком» со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 12-14 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ.

В чемпионате России «Оренбург» занимает 13-е место. Команда набрала 14 очков за 16 туров.