Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:32

Президент «Оренбурга» Еремякин: «В этом году мы не разделяем по важности чемпионат и Кубок России»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отметил, что в клубе не разделяют по важности чемпионат России и FONBET Кубок страны.

«В этом году мы не разделяем по важности чемпионат и Кубок России. У нас в сравнении с прошлым годом все не так. В прошлом сезоне было хорошо в чемпионате и мы изначально ориентировались на то, что это приоритет. В этом же году мы так все-таки не разделяем. Мы на групповом этапе решили, да и в матче со «Спартаком», что продолжаем играть не основной, а даем возможность проявить себе ближайшему резерву, второму составу. Стоял вопрос: как играть против «Спартака»? Но наш тренерский штаб в конечном итоге принял правильное решение. Если нас в плей-офф вывел второй состав, то пусть он и продолжает играть», — цитирует Еремякина Legalbet.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Оренбург» одержал победу над «Спартаком» со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 12-14 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ.

В чемпионате России «Оренбург» занимает 13-е место. Команда набрала 14 очков за 16 туров.

Источник: https://legalbet.ru/news/prezident-orenburga-eremyakin-mi-v-klube-ne-razdelyaem/
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Оренбург
1
0
Читайте также
Форвард «Тампы» Кучеров признан лучшим игроком месяца в НХЛ
Российский биатлонист Поршнев объявил о завершении карьеры в 27 лет
Медведев высказался о причинах вмешательства США в конфликт на Украине
Медведев высказался о причинах вмешательства США в конфликт на Украине
Киссинджер в последнем интервью заявил о невозможности создания Палестины
В США заявили об освобождении Одессы военными ВС РФ для защиты Крыма
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
В «Динамо» высказались о болельщиках «Спартака» на матче с «Зенитом»
Канчельскис: «Соболеву надо перестать симулировать, он все-таки уже не мальчик»
Шалимов: «Балтика» думает только о чемпионате»
Силкин: «Смолов — один из лучших российских нападающих»
Шалимов: «ЦСКА после выхода Чалова чуть поднимается в атаку, начинает играть в два форварда»
Шалимов: «Был изумлен, когда увидел статистику Соболева в матче с «Оренбургом»
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
«Краснодар» — «Оренбург»: видео голов матча
«Краснодар» обыграл «Оренбург» и вернулся на первое место в РПЛ
«Локомотив» — «Зенит»: видео голов
Непомнящий считает, что РПЛ лучше проводить по схеме «весна-осень»
«Локомотив» — «Зенит»: Глушенков вывел хозяев вперед
2:1! «Локо» снова ведет против «Зенита». Онлайн-трансляция матча после мощного снегопада
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Зенит»: матч прервали на несколько минут, чтобы очистить поле от снега

Чалов — о снегопаде во время матча ЦСКА — «Ростов»: «Такое бывает. А можно было играть в Воронеже?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости