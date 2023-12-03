«Локомотив» — «Зенит»: матч прервали на несколько минут, чтобы очистить поле от снега

В середине первого тайме матч «Локомотив» — «Зенит» (1:0) был прерван.

Пауза была необходима для того, что очистить поле «РЖД Арены» и линии от снега. Сотрудники стадиона вышли с лопатами на несколько минут.