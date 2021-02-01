Президент «Фиорентины»: «Видел Кокорина только на видео, но верю спортивному директору»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо высказал свое отношение к трансферу нападающего Александра Кокорина из «Спартака». Он признался, что доверяет выбору спортивного директора клуба Даниэле Праде.

Кроме того, Коммиссо сравнил Кокорина с другим нападающим Душаном Влаховичем, который забил семь голов в 19 матчах серии А в этом сезоне.

«Я пока что видел Кокорина только на видео, но верю Праде», — приводит слова Коммиссо La Gazzetta dello Sport. — С Влаховичем было тоже все не так просто. Были те, кто говорил, что он недостаточно хорошо, однако Пранделли признал ценность парня. Влахович расцвел, и со всеми было так".

Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера оценивается в 4,5 миллиона евро.

В этом сезоне 29-летний Кокорин провел 8 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.