«Локомотив» объявил имена соперников на втором сборе команды в Марбелье

«Локомотив» на официальном сайте назвал соперников на втором сборе команды в Марбелье. Московскому клубу предстоит провести шесть товарищеских матчей .

«Локомотив» проведет две встречи с «Краснодаром» (4 и 11 февраля), игру со шведским «Эстерсундом» (5 февраля), «Краснодаром-2» (9 февраля), «Локомотивом» из Тбилиси (14 февраля) и «Ростовом» (14 февраля).

Второй зимний сбор «железнодорожников» в Марбелье продлится с 1 по 15 февраля.