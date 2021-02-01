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«Локомотив» объявил имена соперников на втором сборе команды в Марбелье

13:42
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«Локомотив» на официальном сайте назвал соперников на втором сборе команды в Марбелье. Московскому клубу предстоит провести шесть товарищеских матчей .

«Локомотив» проведет две встречи с «Краснодаром» (4 и 11 февраля), игру со шведским «Эстерсундом» (5 февраля), «Краснодаром-2» (9 февраля), «Локомотивом» из Тбилиси (14 февраля) и «Ростовом» (14 февраля).

Второй зимний сбор «железнодорожников» в Марбелье продлится с 1 по 15 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/

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