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«Спартак» поздравил бывшего полузащитника Баженова с днем рождения

13:05
Никита Баженов. Фото Никита Успенский., "СЭ"
Никита Баженов. Фото Никита Успенский., "СЭ"
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Пресс-служба «Спартака» в Twitter поздравила бывшего полузащитника команды Никиту Баженова с днем рождения. Сегодня, 1 февраля, футболисту исполнилось 36 лет.

Клуб в соцсети опубликовала видео с запоминающимися голами хавбека.

«Никита Баженов — это всегда внезапные, но такие крутые забитые мячи...

... и Тот Самый Гол в ворота ЦСКА! Где были тогда, как отмечали?" — подписала видео пресс-служба.

Баженов выступал в составе «Спартака» с 2004 по 2010 год. За это время он сыграл 104 матча и отметился 17 голами. Вместе с командой игрок четыре раза занимал второе место в чемпионате России. На данный момент футболист выступает за клуб второго дивизиона «Долгопрудный».

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