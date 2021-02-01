«Спартак» поздравил бывшего полузащитника Баженова с днем рождения
13:05
Пресс-служба «Спартака» в Twitter поздравила бывшего полузащитника команды Никиту Баженова с днем рождения. Сегодня, 1 февраля, футболисту исполнилось 36 лет.
Клуб в соцсети опубликовала видео с запоминающимися голами хавбека.
«Никита Баженов — это всегда внезапные, но такие крутые забитые мячи...
... и Тот Самый Гол в ворота ЦСКА! Где были тогда, как отмечали?" — подписала видео пресс-служба.
Баженов выступал в составе «Спартака» с 2004 по 2010 год. За это время он сыграл 104 матча и отметился 17 голами. Вместе с командой игрок четыре раза занимал второе место в чемпионате России. На данный момент футболист выступает за клуб второго дивизиона «Долгопрудный».
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