«Спартак» поздравил бывшего полузащитника Баженова с днем рождения

Пресс-служба «Спартака» в Twitter поздравила бывшего полузащитника команды Никиту Баженова с днем рождения. Сегодня, 1 февраля, футболисту исполнилось 36 лет.

Генералу Баженову — 36! ?



Поздравляем бывшего нападающего «Спартака» Никиту Баженова с Днём рождения ? pic.twitter.com/V4Sodbt4Qu — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 1, 2021

Клуб в соцсети опубликовала видео с запоминающимися голами хавбека.

«Никита Баженов — это всегда внезапные, но такие крутые забитые мячи...

... и Тот Самый Гол в ворота ЦСКА! Где были тогда, как отмечали?" — подписала видео пресс-служба.

Баженов выступал в составе «Спартака» с 2004 по 2010 год. За это время он сыграл 104 матча и отметился 17 голами. Вместе с командой игрок четыре раза занимал второе место в чемпионате России. На данный момент футболист выступает за клуб второго дивизиона «Долгопрудный».