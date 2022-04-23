«Спартак» прибыл в Ростов-на-Дону на поезде

Пресс-служба «Спартака» показала кадры прибытия команды в Ростов-на-Дону на матч 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

Напомним, что московская команда отправились на встречу с «Ростовом» на поезде.

Игра состоится завтра, 24 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени.

После 25 туров РПЛ «Спартак» набрал 31 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ростов» также набрал 31 балл, но располагается на девятой позиции, опережая москвичей по дополнительным показателям.