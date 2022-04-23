Арсен Захарян рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА с «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, чего ждет от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА.

«Эмоций после «Балтики», конечно, хватит и на ЦСКА. Побеждать всегда приятно, тем более в серии пенальти. После победы всегда эмоции есть.

ЦСКА — сильная команда. Со «Спартаком» им не повезло с удалением. А так они могли забивать — два раза в штангу попали. Легионеры там классные, поэтому будет очень хорошая игра. Мы стараемся побеждать в каждом матче. Сейчас или потом — неважно. Выходим играть на победу. У ЦСКА атакующая команда, и мы играем в атаку. Никто не станет отсиживаться. Поэтому должна получиться интересная атакующая игра.

Надеюсь, что выиграем не так валидольно, а более спокойно и уверенно», — цитирует Захаряна пресс-служба «Динамо».

Встреча запланирована на воскресенье, 24 апреля. Начало — в 19.30 мск.