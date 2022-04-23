К Кассьерре есть интерес из Европы. «Сочи» хочет не менее 10 миллионов евро за нападающего

К нападающему «Сочи» Кассьерре есть интерес от европейского клуба

К нападающему «Сочи» Матео Кассьерре есть интерес от европейского клуба, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, руководство российского клуба хочет заработать на трансфере 25-летнего колумбийца не менее десяти миллионов евро, однако в Европе пытаются сбить эту цену.

Отмечается, что к нападающему был предметный интерес во время зимнего трансферного окна, но «Сочи» отказались продавать его за восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кассьерра забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах за «Сочи». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» за 1,2 миллиона евро 26 августа 2021 года.