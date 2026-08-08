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Сегодня, 03:04

Представители Луиса Энрике заявили о прекращении переговоров по поводу перехода во «Фламенго»

Павел Лопатко
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Представители нападающего «Зенита» Луиса Энрике сообщили, что переговоры по поводу его трансфера во «Фламенго» завершены.

«Команда игрока Луиса Энрике сообщает, что переговоры с «Фламенго» официально завершены. В связи с рядом обстоятельств, которые затруднили ход сделки, стороны в данный момент не достигли соглашения», — говорится в заявлении, которое цитирует Globo.

По данным издания, после того как клубы продвинулись в согласовании финансовых условий, а 25-летний бразилец согласился на переговоры, новое препятствие денежного характера помешало прогрессу.

Предложение «Фламенго» составляло 30 миллионов евро фиксированной суммы плюс 5 миллионов евро в виде бонусов. Это соглашение было достигнуто спортивным директором «Фламенго» Жозе Бото. Клуб не оформил предложение на бумаге, потому что имеет обыкновение приступать к подготовке официальной документации только после полного согласия всех сторон.

Однако позже президент Луис Эдуардо Батиста заблокировал сделку, заявив, что не может выделить больше денег, чем было предложено за Тьаго Альмаду во время переговоров с «Атлетико» — от 20 до 25 миллионов евро.

Российский клуб выразил готовность к гибкости в сроках оплаты, согласившись на рассрочку до 3 лет, как просил «Фламенго». Но не готов был уступать в сумме, близкой к 35 миллионам евро.

Еще одной проблемой в переговорах стало большое количество агентов — двое со стороны «Фламенго», а также двое посредников. В этой ситуации Батиста перекрыл финансирование и запретил Бото завершать сделку на условиях, не согласованных предварительно.

Луис Энрике играет за «Зенит» с января 2025 года, его контракт с питерцами рассчитан до 31 декабря 2028-го. В сезоне-2025/26 в 34 матчах во всех турнирах нападающий забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 24 миллиона евро.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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